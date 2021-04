¡De no creerse! Descubre que tenía una orden de arresto por no regresar un VHS en 1999

Texas, Estados Unidos.- Cuando Caron McBride intentó cambiarse el nombre en su licencia descubrió que tenía un cargo criminal en su contra por no haber entregado un VHS de Sabrina la Bruja Adolescente en 1999.

Después de solicitar el cambio de nombre en su licencia, la mujer recibió un e-mail de la administración diciéndole que su identificación sería retenida porque tenía un problema legal que debía resolver en Oklahoma.

¡De no creerse! La UNAM crea un refresco saludable hecho con ingredientes naturales

¡De no creerse! Cazador furtivo muere pisoteado por elefantes en Sudáfrica

De acuerdo con medios locales, la mujer llamó por teléfono a la Fiscalía de Cleveland para descubrir que había una orden de arresto en su contra en Oklahoma.

Me dijeron que era por una cinta de VHS. Tuve que hacer que me repitieran qué era porque pensé que la chica al otro lado de la línea estaba bromeando conmigo. Ella no estaba bromeando", dijo.