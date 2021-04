Las peores estafas de Bitcoin en la historia

Ciudad de México.- Bastantes personas han ganado cantidades astronómicas de dinero con las criptomonedas y más aún con el bitcoin, pero también muchas han caído en trampas de robo de contraseñas, cuentas falsas y negocios turbios que han hecho perder miles de euros a personas inexpertas en el tema. Con las estafas cada año volviéndose más audaces, se exhorta a la comunidad a verificar que el recipiente de los fondos sea el correcto.

Páginas webs falsas

Este caso en particular fue ejecutado desde una página web, la cual prometía una excelente oportunidad para crear una billetera de bitcoin gold requiriendo la clave privada de las wallets (billeteras) de sus futuros clientes. Se aprovechó de la ingenuidad de cientos de personas para extraer el dinero de sus billeteras y transferir el ahorro de muchos hacia las arcas de los estafadores. Valga la aclaratoria, la criptomoneda actual (bitcoin gold) no tiene relación con la web que realizó ese fraude y las claves privadas de las billeteras no debe ser compartida bajo ningún acuerdo a personas desconocidas.

Al leer estos casos, viene a la memoria los rumores de yuan pay group estafa, que al final de cuentas han resultado ser completamente falsos. Un caso que sí ha sido verdadero fue una vez que le estafaron 10 bitcoins (540.000 USD) a una persona por confiar en una página que aparentemente estaba regalando bitcoins a cambio de una inversión. Pero todo era una mentira creada hace unos días atrás y publicada por la red social Twitter, cuando un usuario respondió un tweet de Elon Musk con una cuenta con el mismo nombre, casi la misma imagen y además verificada.

La diferencia radica en que el nombre de la cuenta falsa estaba separada por espacios. La persona afectada eventualmente se comunicó con las autoridades y canales de televisión, pero poco pudo hacer más allá de drenar su propia frustración y darse a conocer. Lo único bueno es que el ladrón fue detenido, tal como lo señala esta noticia.

Correos engañosos

En el 2014 una persona envió un email a la empresa Canadian Bitcoins haciéndose pasar por el Jefe de Operaciones de dicha empresa copiando su nombre y apellido. Exigió los códigos de seguridad requeridos para su acceso y extracción de bitcoins de aquella empresa, robando aproximadamente 100.000$. Otro caso fue el de los correos engañosos dirigidos a usuarios de la página web Silk Road (ruta de seda, en español), ésta fue una de las páginas webs más polémicas de compra y venta anónimas en criptomoneda por internet, con productos ilegales que iban desde drogas hasta tarjetas robadas. La página fue cerrada por la FBI, pero la lista de correos de los usuarios se coló a la luz pública siendo ésta el objetivo de correos engañosos enviados con el fin de obtener acceso no autorizado a las billeteras de bitcoin de los usuarios.

Billeteras falsas

Este método de fraude es utilizado tanto en los navegadores de los ordenadores como en los smartphones (teléfonos inteligentes). Entre las ideas aplicadas en este método se puede proveer una supuesta billetera al usuario, y cuando el mismo deposite sus ahorros o inversiones, la wallet le avise al estafador y se haga dueño de sus bitcoins. Otra opción es pedir los datos de las billeteras reales de los clientes convenciéndolos de revelar sus datos para posteriormente acceder a ellas.

Entre las aplicaciones que estuvieron en el Google Play Store (tienda de aplicaciones de Google) están “Bitcoin Mining”, “Blockchain Bitcoin Wallet - Fingerprint", "Fast Bitcoin Wallet" entre otras, falseando su verdadera funcionalidad que no era más que ganar los Bitcoins de los usuarios sin su consentimiento. Todas estas aplicaciones mencionadas ya fueron removidas del mercado.