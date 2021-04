¡Es oficial! Las mujeres embarazadas pueden vacunarse contra el Covid-19, según la CDC

Atlanta, Estados Unidos.- Desde que las vacunas contra el Covid-19 comenzaron a surgir, muchas personas se plantearon la pregunta de qué tan saludable era que las mujeres embarazadas recibieran dicha inoculación, las dudas comenzaron a crecer con los escándalos de coágulos de sangre relacionados con Johnson & Johnson y AstraZeneca.

Recientemente, la directora del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), Rochelle Walensky, declaró que según los resultados de un nuevo estudio, no se encontró evidencia de que las mujeres corrieran algún riesgo después de recibir la vacuna durante su tercer trimestre de embarazo, además el bebé también se encontraba seguro.

Como tal, la CDC recomienda que las personas embarazadas reciban la vacuna contra el Covid-19

Esta declaración, la dio durante una sesión informativa sobre el Covid-19 en la Casa Blanca, aunque la directora, también aclaro que al final de cuentas, la decisión de vacunarse o no es algo completamente personal.

Por otro lado, el pasado miércoles, la revista médica, New Engalnd Journal of Medicine, publicó los descubrimientos preliminares de la investigación de la CDC sobre las vacunas y el embarazo, como resultado, las inoculaciones de Pfizer y Moderna, no parecían representar ninguna clase de riesgo para las mujeres embarazadas.

A su vez, en el mes de marzo, la American Journal of Obstetrics and Gynecology descubrió que las vacunas contra el Covid-19 son efectivas en mujeres embarazadas y lactantes, de hecho, logran transmitir anticuerpos para proteger a sus bebés, algo que resulta muy positivo en la lucha contra el Covid-19.

Fuentes: CNN, Pixabay