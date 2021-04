¿Por qué los niños no compiten en los Premios Oscar? Esta sería la impactante respuesta

¿Por qué no existe una categoría infantil en los Óscar?. Foto: Pinterest

Hollywood, Estados Unidos.- El talento en la actuación es algo que definitivamente no tiene edad, muchos recordarán la sublime actuación de Dakota Fanning en la película del 2007, Hounddog, donde representaba a una niña abusada o la de Jacob Tremblay, un niño que con tan solo nueve años, logró conquistar a la crítica en su trabajo en The Room en el año 2015, donde interpretaba a un infante criado en una habitación de la cual no podía salir.

Nadie niega que los menores son talentosos, el problema es que los Premios Oscar no tienen una categoría para ellos, de hecho, antes del año 1961, los famosos galardones de Hollywood, premiaban a las actuaciones infantiles, pero a partir de dicho año esto dejo de ocurrir, pero ¿cuál es la razón?

La realidad es que existen dos teorías, una es que La Academia dejó de premiar a los niños porque consideran que quizás ellos no toman la actuación como algo serio.

La segunda es que buscan proteger a los infantes, ya que al ser nominados al Oscar podrían ser asfixiados por la presión que esto representaría, lo que les abriría las puertas a más trabajos, pero sin duda perderían parte de su privacidad, ya que los medios centrarían su atención en ellos.

Y tú, ¿cuál de las dos teorías apoyas más? ¿te gustaría que existiera una categoría infantil en los Premios Oscar?

Fuentes: ABC, Pinterest