¿Cómo cambió la pandemia de Covid-19 a la moda? Los 'outfit confy' son la respuesta

Ciudad de México.- El Covid-19 llegó a cambiar muchas cosas, la convivencia, la cercanía, la higiene, el trabajo, la educación, entre otras cosas. Obviamente la moda no iba a estar exenta del virus que puso de cabeza al mundo.

Como muchas personas dejaron de salir de casa comenzaron a optar por 'outfits' más cómodos, de ahí es que comenzaron a surgir tendencias como los 'mom jeans' y prendas 'oversize', mismas que destacan por ser holgadas y cómodas.

Con el pasar de los meses a esta moda se le conocería como 'soft confy', la cual está enfocada principalmente en brindar comodidad a quien porte este tipo de prendas, sin embargo, no debe confundirse con el estilo urbano, el cual existe para brindar practicidad al usuario.

Esto vendría a ser un gran logro para la industria de la moda, ya que a lo largo de las décadas las mujeres solo querían una cosa, prendas lindas y al mismo tiempo cómodas y ligeras.

Actualmente, no es de extrañarse ver a chicas vestidas con playeras oversize y medias de red con botines bajos, esto es porque la regla de 'nunca uses ropa que no sea de tu talla' típica de los modistas salió volando por la ventana, cuando el Covid-19 llegó por la puerta.

Y ti, ¿te gusta la tendencia 'soft confy'?

Fuentes: Instagram, Pinterest