Covid-19: ¿No tener efectos secundarios por la vacuna es bueno o malo? Expertos responden

Ciudad de México.- No es ningún secreto que todos los tipos de vacuna, incluyendo la del Covid-19 presentan efectos secundarios, sin embargo, en algunos casos esto no ocurre, lo que ha despertado miedo entre la población debido a que se piensa que no tener ninguna reacción significa que los biológicos no están funcionando.

En este sentido, una investigación publicada en The New England Journal of Medicine, en la que se realizó un análisis de los ensayos clínicos de la vacuna Pfizer, concluyó que solo la mitad de las personas podrían experimentar alguna de las secuelas identificadas tras la aplicación del compuesto.

No tener efectos secundarios, o no tener efectos secundarios tan graves, no es motivo de preocupación, el hecho de que una persona no sienta nada no significa que la respuesta inmune no sea apropiada'', aseguran los expertos.

Los investigadores aseguran que esto se debe principalmente porque cada persona produce una respuesta inmune diferente debido a la edad, el género, los genes, el estilo de vida y entorno en el que desenvuelve.

Sin embargo, durante la experimentación, los expertos también descubrieron que las personas que tienen efectos secundarios tienen niveles ligeramente más altos de anticuerpos, pero aseguran que esto no significa que se tienen una respuesta inmune mejor.

El contraste sugiere que, si bien estos individuos pueden haber montado una respuesta inflamatoria más fuerte, no necesariamente estaban mejor protegidos contra el coronavirus a largo plazo'', señalan los investigadores.

Finalmente, destacan que no percibir algún malestar después de la primera dosis es completamente normal y que no debe causar pánico, pues la segunda dosis por lo general causa más reacciones porque la primera preparó al cuerpo.

