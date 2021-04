Ventajas de comprar una parilla eléctrica y cómo elegirla

Ciudad de México.- Cocinar todos los días platillos fáciles y ricos puede llegar a ser todo un desafío. Tener una parrilla eléctrica en la casa puede ser la solución para preparar diferentes tipos de comida de una manera súper rápida.

Hay más chicas, más grandes, con algunas funciones extras y las más simples. Elige tu parrilla electrica aquí y compralo hoy.

Parrilla eléctrica vs parrilla de inducción

A diferencia de las parrillas de inducción o de las parrillas a gas, las parrillas eléctricas permiten ir graduando el nivel de temperatura muy fácilmente. Además, si bien los modelos eléctricos suelen requerir de un poco más de inversión son más fáciles de usar ya que no se necesita manipular ningún tipo de tanque de gas, que es muy peligroso. Solamente hay que colocarla en una superficie lisa, conectarla y listo.

Se puede cocinar TODO ahí

En este tipo de electrodomésticos se puede asar, dorar o tostar al grill carnes, mariscos, verduras y cualquier tipo de alimento sin tener que agregar ni una gota de aceite ya que cuentan con un revestimiento antiadherente que no permite que se peguen las cosas.

Lo ideal es conectar la parrilla eléctrica tan solo unos minutos antes de usarla, no es necesario precalentarla mucho tiempo antes. Se recomienda primero poner los alimentos que necesiten mayor tiempo de cocción y después ir agregando el resto. En el caso de hacer carne o verduras cortadas muy gruesas se debe de tener paciencia para que no queden crudas.

La maravilla de este tipo de electrodomésticos es que los alimentos se cocinan en sus propios jugos, sin tener que agregar aceite o grasa, lo que permite obtener comidas llenas de sabor y súper saludables.

Ten en cuenta el tipo de uso que le vas a dar

Al momento de elegir una parrilla eléctrica es importante tener en cuenta el tipo de uso que se le quiere dar para asegurarse de elegir el modelo adecuado. Lo primero que hay que fijarse es en el tamaño dependiendo de la cantidad de personas que vivan en la casa, siempre es mejor elegir un modelo más grande para poder cocinar todo al mismo tiempo y no terminar resignando.

Otro punto importante y que no se suele tener en consideración es checar si es para usar en lugares abiertos o cerrados, hay algunos modelos que se adaptan a todos los espacios. No hay que olvidarse de ver la potencia que la parrilla tiene, sobre todo si se tiene pensado cocinar carnes para asegurarse de poder hacerlo de la manera correcta y no tardar mil horas.

También hay que checar las funciones que tiene para ofrecer, los accesorios, la seguridad, el tipo de placas y el tipo de limpieza, hay algunos modelos más fáciles de limpiar que otros. Sin olvidarse de asegurarse de elegir una parrilla eléctrica de buena calidad.

¿Cómo se limpia una parrilla eléctrica?

Limpiar una parrilla eléctrica correctamente lleva tan solo unos pocos minutos. Primero hay que desenchufarla y esperar a que se enfríe o al menos a que esté a temperatura ambiente. Hay que quitar todas las piezas que se puedan y retirar el aceite de la charola inferior que suelen tener este tipo de electrodomésticos.

Todas las piezas hay que lavarlas con agua y jabón, pasándoles una esponja suave para evitar que se rallen. El resto de la parrilla se puede limpiar con un trapo húmedo.

Lo mejor es limpiarla correctamente después de cada uso para evitar que se acumule la grasa y los desechos de comida que con el tiempo son más difíciles de sacar.