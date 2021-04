¡Baja de peso! Descubre cómo comer de forma saludable sin renunciar a la comida chatarra

Ciudad de México.- Muchas personas buscan bajar de peso por diferentes razones, sin embargo, este propósito se ve mermado por no querer abandonar sus alimentos preferidos, los cuales son, generalmente, comida chatarra.

Pero puedes estar tranquilo, es posible perder esos kilitos demás sin la necesidad de renunciar a la comida grasosa y con altas cantidades de azúcar, ¿quieres conocer cuál es la verdad detrás de este secreto? entonces no dejes de leer.

La alimentación saludable se basa en mantener el equilibrio en las cosas que comes, todo se reduce a la porción que consumes, un ejemplo, si antes comías una barra completa de chocolate, puede reducirla a la mitad o a un cuarto, así lograrás que tus golosinas duren más tiempo, por lo que gastaras menos dinero y tendrás mejores resultados al perder calorías.

Procura elegir un alimento chatarra para consumir una vez al mes o a la semana, así lograrás verlo como un incentivo para cuidarte y no será necesariamente un castigo.

Recuerda que la salud no está peleada con la comida chatarra, siempre puedes consumirla, pero en porciones reducidas y no tan seguido, si antes comías pastel diariamente, ahora tendrás que hacerlo una o dos veces al mes. De esta manera lograrás alcanzar tu meta de bajar de peso y no reprimirás tus antojos.

