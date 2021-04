Experta asegura que las vacunas no son infalibles, pero pueden salvar de la muerte

Las vacunas no son infalibles, según la opinión de una experta en salud . Foto: Internet

Ciudad de México.- Tras confirmarse el resultado positivo de Covid-19 del presidente de Argentina, Alberto Fernández, a pesar de tener la vacuna Sputnik V, miles de personas han comenzado a cuestionarse la eficacia de los compuestos contra el virus.

En sentido la experta patóloga, Marta Cohen, quien trabaja en el Hospital de Niños de Sheffield, Reino Unido, explica que las vacunas tienen altos niveles de efectividad, sin embargo, no son infalibles, por lo que es importante no dejar de lado las medidas de prevención.

De acuerdo con la especialista, las inyecciones contra el Covid-19, prevén la muerte, más no la infección, esto quiere decir que estar vacunados no significa que se esté libre de riesgo de contagio, pero si es posible no padecer la enfermedad con síntomas muy graves.

Las personas vacunadas pueden contagiarse y pueden tener una forma moderada de la enfermedad. Esto también puede saturar a los hospitales. Por lo tanto, es importantísimo seguir cuidándose, usar más que nunca el barbijo, cubriéndose la nariz, la boca y mantener el distanciamiento social'', asegura Cohen.

Es por esta razón, que la experta destaca, que es muy importante vigilar a las nuevas variantes, ya que los actuales compuestos ayudan al cuerpo a luchar con el SARS-CoV-2 en su versión original, mas no son muy efectivas con las mutaciones como la británica, ya que son mucho más contagiosas.

Fuente: Infobae