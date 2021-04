FOTOS: Estos son algunos de los memes que surgieron de la "anticonvocatoria" de la SEP

Ciudad Obregón.- Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzara la "Convocatoria a creadores visuales para el diseño de los libros de texto gratuito de educación primaria", para el ciclo escolar 2021- 2022, en la que establecía que a cambio solo se recibiría un reconocimiento por generar "acompañamiento gráfico" de los contenidos, en redes sociales surgió la "Anticonvocatoria".

Artistas gráficos y agrupaciones como la Asociación Mexicana de Ilustradores externaron su rechazo a la convocatoria. Como protesta, los artistas llenaron el sitio oficial de la convocatoria con memes haciendo alusión a los libros que la SEP busca se realicen de forma gratuita.

Luis Hinojosa, artista cajemense quien el año pasado participó en un proyecto para elaborar las portadas de libros de tercer grado junto con otros 31 ilustradores sonorenses, explica que se les dio un pago "como en cualquier proyecto normal". Agrega que lo que está haciendo la SEP "denigra y menosprecia el trabajo artístico".

El artista urbano, Pablo Melchum, conocido como Noche, expresa de igual manera su descontento: "No estoy en contra pero me gustaría que se rediseñara la convocatoria y se considere una remuneración para los participantes".

Respuesta oficial

Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, cargo al que llegó hace un mes, les dice a los artistas visuales que han cuestionado la "invitación" de colaborar en los libros de texto de manera gratuita que "las quejas de hoy no tienen sentido porque no se está precarizando algo que prácticamente no existía". Arriaga, en cambio, insta a los artistas a sentirse "emocionados porque estamos cambiando el país en un asunto tan delicado como lo son los libros de texto gratuitos".