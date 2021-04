La carne blanca y roja afectan el colesterol de la misma manera, según expertos

Ciudad de México.- Seguramente alguna vez has escuchado que la carne roja puede llegar a afectar severamente los niveles de colesterol, sin embargo, un reciente estudio publicado por la revista The American Journal of Clinical Nutrition, asegura que la carne blanca también tiene el mismo efecto.

Es importante destacar, que el consumo moderado no se relaciona con el incremento del colesterol, ya que esto sucede únicamente cuando la dieta diaria está basada únicamente en estos dos ingredientes.

Esta investigación concluyó que todos los alimentos, ya sean carnes rojas, blancas o incluso huevos tiene el mismo impacto sobre el colesterol, el cual es muy bajo dentro de dietas equilibradas, por lo que no son un riesgo para la salud cardiovascular.

Para los especialistas lo que determina si alguno de estos ingredientes tiene efecto sobre el colesterol, la presión arterial, entre otras cosas es la forma en la que se cocina, es decir si se fríen, o se optar por hacerlo al vapor, a la plancha, en horno, entre otras maneras de cocción.

En este sentido, los investigadores recomiendan evitar los métodos agresivos a la hora de cocinar, y sobre todo evitar los ingredientes ultraprocesados, ya que estas definen el efecto de la carne roja o blanca sobre la salud.

Fuente: Mejor con salud