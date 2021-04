Google lanzará FloC, la tecnología que mostrará publicidad específica para sus usuarios

Ciudad Obregón.- En una nueva publicación de su blog oficial, titulada: Privacidad, sustentabilidad y la importancia de ‘Y’, Google confirma el lanzamiento de una prueba en los navegadores Google Chrome de la tecnología bautizada como Federated Learning of Cohorts, o por sus siglas, FLoC.

Los navegadores de millones de usuarios en todo el mundo, empezarán a utilizar FLoC para hacer conocer a los anunciantes qué intereses tienen estos grupos y así poder venderles publicidad.

Las categorías que Google utilizará son de momento desconocidas, pero en esta primera prueba, según cálculos de Electronic Frontier Foundation, hay más de 33 mil posibles variables.

El grupo de usuarios seleccionado para probar esta herramienta es aleatorio y bastante reducido (5% del total), pero Google pronto ampliará el ensayo con más usuarios de otras regiones.



Y de momento, no hay manera de negarte a participar. Google no ha pedido consentimiento explícito a sus usuarios ni ha desarrollado por el momento una opción para salirse del grupo de pruebas de FLoC. Las versiones futuras de Chrome, según la compañía, sí incluirán esta opción.

Google asegura que no comparte tu historial de navegación con otros ni categoriza grupos que pueda considerar sensibles, como páginas webs médicas, sobre religión o sobre política.

Después de las pruebas, explicó Google, es posible que esta tecnología se modifique según los resultados.