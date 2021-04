¡Conócelas! Estas son las principales diferencias entre finiquito y liquidación de un trabajo

Ciudad de México.- Seguro, en más de una ocasión has escuchado los términos liquidación y finiquito de un trabajo. Por si no sabes qué significa cada uno, aquí verás sus principales diferencias.

Cabe destacar que ambos términos están relacionados con los empleos y el fin de una relación laboral. Aún así, para reclamar cualquiera, lo mejor es que acudas con un profesional para resolver cualquier duda laboral.

Así que si los has escuchado, pero no sabes qué significan, o bien, no conoces la diferencia entre estos términos aquí verás las diferencias básicas. ¡Aprovecha esta información!

Finiquito

Esta es una cantidad que se le entrega al trabajador cuando la relación laboral está por terminada; sin importar si fue el trabajador o el patrón el que decidió terminar con el vínculo.

Esta incluye los días laborados, una proporción de aguinaldo, promoción de vacaciones, prima vacacional, prestaciones y prima vieja.

Liquidación

La liquidación se entrega al trabajador cuando la terminación de relación laboral no es responsabilidad del empleado, por ejemplo, si te despidieron por la crisis que se vino luego de la pandemia por el Covid-19.

Esta incluye el finiquito, tres meses de salario, 20 días de sueldo por cada año laborado y la prima de tiempo en la empresa.

Por esta razón, independientemente de quien termine la relación laboral, se tiene derecho a recibir un finiquito. Ante más dudas, lo mejor será consultar a un abogado.

Por otra parte, si llegas a tener problemas sobre la entrega de estos, puedes acudir a la Profedet a que te asesoren.

