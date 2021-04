¡Grandes noticias! La vacuna de Moderna es eficaz contra dos de variantes de Covid-19

California, Estados Unidos.- La vacuna contra el Covid-19 del laboratorio de Moderna demostró ser eficaz contra dos tipos de variantes, la de Kent y la de California, algo que resulta bastante esperanzador en la guerra contra este virus.

Por otro lado, generó anticuerpos que combaten al nuevo coronavirus, los cuales permanecen en la sangre durante, por lo menos seis meses, después de que se aplica la segunda dosis.

Cabe destacar que tanto mutación Kent, como la de California, son cepas que han establecido un dominio en Estados Unidos, tan solo la primera, ha sido registrada ya en los 50 estados del país.

La investigación realizada por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en conjunto con la Universidad Emory, descubrieron que los niveles de anticuerpos neutralizantes de Moderna se mantuvieron a niveles altos durante 6 meses después de el refuerzo.

Por otro lado, en un estudio publicado en The New England Journal Of Medicine, se analizaron muestras de sangre de 26 personas que habían recibido ambas dosis de Moderna, posteriormente fueron expuestas a la variante de California, donde demostró gran efectividad.

Fuentes: Daily Mail, Pixabay