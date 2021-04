Refresca tus tardes con esta increíble y deliciosa agua de rompope

Ciudad de México.- El rompope es una de las bebidas tradicionales más populares de todo México, su dulce sabor es perfecto para agregar a cientos de preparaciones, como esta refrescante agua.

Lo mejor de todo es que no tardarás mucho tiempo en prepararla, por lo que no tendrás ningún pretexto para no hacerla en las tardes más calurosas, sobre todo en esta temporada de primavera.

Necesitas:

Una taza y media de rompope.

Medio litro de leche entera.

Una taza de leche evaporada.

Una taza de leche condensada.

Media cucharada de canela en polvo.

Media cuchara de esencia de vainilla.

Medio litro de agua.

Hielo.

Paso a paso:

1. En la licuadora agrega el rompope, la leche entera, la evaporada, la condensada y mezcla.

2. Añade la canela y la vainilla para revolver nuevamente.

3. Sirve en una jarra, rellena con agua y mezcla.

4. Agrega hielo y listo.

¡Salud!

Tip: Puedes espolvorear canela en la superficie

Fuente: Craft Blog