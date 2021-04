¿Adoptarás a un gran danés? Estos son los nombres ideales para esta raza de perros

Ciudad de México.- Ponerle un nombre a un perro es una gran responsabilidad, ya que debe ser uno con el que se sienta identificado, fácil de recordar para él y sobre todo que resulte atractivo para ti.

En caso de que hayas adoptado a un can de esta raza y aún no sepas qué nombre le quedará mejor, puedes inspirarte en el siguiente listado que encontrarás en las próximas líneas, así que no dejes de leer.

Scooby

Cerby

Duque

Astro

Chiquis

Dama

Reina

Pogo

Largo

Ceniza

Hades

Latoso

Manchas

Dolcce

Inu

Sombra

Max

Enano

Chucho

Pancho

Chato

Flaco

Canelo

Como podrás ver, la mayoría de estos nombres no rebasan las tres sílabas, por lo que resultarán bastante fáciles de recordar para tu nueva mascota.

Recuerda mostrarle algunas golosinas para perro para los momentos en que lo llames, de esta manera logrará recordar cuál es su nombre.

Fuentes: Point, Mundo mascotas