¿Combinas proteína con ejercicio? Descubre qué tan buena es esta práctica en realidad

Ciudad de México.- Existen muchos mitos entorno a la proteína combinada con el ejercicio, algunos aseguran que consumirla puede traer graves daños a la salud, especialmente a la ósea, así como generar disfunción renal.

De acuerdo con datos de la revista Forbes, basados en un estudio realizado por Journal of the International Society of Sports Nutrition, consumir proteína no durante un año no trae daños a la salud de los huesos.

La investigación aclara que siguieron a 24 mujeres de entre 18 y 25 años, quienes realizaban ejercicio y consumían proteína, al ser analizadas descubrieron que no recibieron daño en su huesos, razón del porque determinaron que en realidad no existen pruebas de que el alto consumo de proteínas provoque daño de forma real.

La investigación arrojó que la proteína junto ingestas de calcio podrían reducir las posibilidades de contraer una fractura en caso de caídas o golpes.

Por otro lado, dicho estudio también rompió el mito de que consumir proteína reducía la absorción de calcio, cosa que tampoco se vio afectada, al contrario la formación de los huesos se había elevado después de 6 meses de consumir proteína.

Fuentes: Forbes, Pixabay