Covid-19: EMA indica qué hacer en caso de detectar coagulación por la vacuna de AstraZeneca

Londres, Inglaterra.- La vacuna de AstraZeneca comenzó a generar polémica después de que surgieron varios reportes en los que se indicaba que la inyección podría causar coágulos de sangre en algunas personas.

Aunque en diversas ocasiones, científicos de Inglaterra han afirmado que la vacuna no es dañina para la salud de las personas y que los coágulos son un efecto secundario que ellos no podían prevenir, ya que el organismo de cada quién es diferente, por lo que no podían deducir cómo podía reaccionar la inyección en toda la población.

Créditos: Milenio

Recientemente, el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia, recalcó que la posibilidad de desarrollar coágulos era muy baja, sin embargo, para tranquilidad de la población explicó cuáles son algunos síntomas a los que la población debe estar pendiente para de esta manera prevenir impactos negativos.

Según información proporcionada por el mismo Comité de la EMA, si las personas reconocen síntomas de coagulación sanguínea y disminución de las plaquetas, deben acudir inmediatamente con profesionales de la salud para que puedan ayudarlos en su recuperación.

Especialistas de la salud afirman que los coágulos no son necesariamente mortales, siempre y cuando se atiendan a tiempo, así se podrán evitar daños más graves.

Fuentes: El Universal, El confidencial