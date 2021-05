¿Tu corazón se aceleró después de vacuna anti-Covid? No te preocupes, podría ser normal

California, Estados Unidos.- A medida que el mundo entero ha comenzado a avanzar en las jornadas de vacunación anti-Covid, se han descubierto efectos secundarios de los biológicos, como puede ser una aceleración del corazón, lo cual según expertos, es una reacción totalmente normal.

De acuerdo con la evidencia reunida y analizada por científicos del Scripps Research Translational Institute en California, la frecuencia cardíaca puede sufrir un ligero repunte tras recibir la vacuna contra el SARS-CoV-2.

Los expertos califican este fenómeno como una respuesta fisiológica normal que puede durar hasta por cuatro o seis días, la cual no es un efecto de preocupación pues la única actividad que podría verse ligeramente afectada es la capacidad para dormir, pero es una consecuencia temporal.

El estudio recabo información de voluntarios que fueron inyectados con los biológicos de Pfizer y Moderna, las cuales aumentan hasta 1.5 latidos en reposo, lo cual se presento en mayor medida en personas con más de 60 años.

A pesar de que la investigación demuestra que el aumento de la frecuencia cardíaca no es un efecto secundario que deba vigilarse, la investigación aun no cuenta con una revisión de otro grupo de expertos, por lo que sus resultados no pueden considerarse como concluyentes.

Fuente: News Medical