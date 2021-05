La industria automotriz tiene una nueva modelo; cobra más de 5 mil dólares al mes y es ¡un gato!

Chongqing, China.- La industria automotriz ha lanzado al estrellato a una modelo poco usual quien a pesar de su aspecto ha resultado una excelente imagen de mercadotecnia, pues combina dos de las pasiones de los asiáticos: los gatos y los autos.

'Mao Mao' es una gatita que un día participó en un evento automovilístico por idea de un hombre identificado como Zheng, quien de repelente pensó que sería buena idea que los asistentes a dicho evento disfrutaran de la belleza de su mascota.

La sorpresa vino cuando todos de inmediato comenzaron a fotografiar a la 'gatita' modelando con los vehículos exhibidos, algo que al parecer la industria vio con muy buenos ojos.

Luego de un corte y ropa nueva, 'Mao Mao' comenzó a participar en más eventos que a su vez llenaron su agenda, pues más marcas querían que ella fuera la imagen de los eventos automotrices, hecho que hasta ahora la convierte en la modelo más cotizada del ramo.

De acuerdo con medios locales, tanto 'Mao Mao' como Zheng se han dado el lujo de limitar su agenda a cuatro eventos por mes, esto con la finalidad de no causar estrés en la modelo, sin embargo, el no trabajar a diario no es un problema, pues ha fijado su factura entre 700 y mil 400 dólares por evento, algo que le genera más de cinco mil dólares por mes.

Fuente: Heraldo de México