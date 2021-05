Estas son las reglas básicas para usar un 'outfit' de jeans rotos después de los 30 años

Ciudad de México.- La moda de los jeans rotos es una tendencias que parece nunca irse, y a pesar de que por lo general se ven espectaculares, la realidad es que deben usarse de cierta forma para que tu outfit se va de 10, sobre todo si tiene más de 30 años.

Llevar este estilo de pantalones son siempre un acierto si sigues algunas reglas básicas que son muy sencillas de aplicar; conócelas.

El tipo de jeans

Los jeans ideales para este estilo son los mom o los skinny, nunca busques los acampanados o los paper bag con rasgaduras.

Evita que tengan una gran apertura

Aunque es muy sencillo que los jeans rotos se abran demasiado, intenta que no ocurra o cuando llegue a pasar no los uses, una gran apertura hará que te veas de mal gusto.

No te límites

Los jeans rotos pueden ir con zapatos bajos, tacones, para la oficina, para un día casual, la clave para usarlos es no limitarte en tus combinaciones.

Las rasgaduras

Para lucir este estilo con elegancia es importante que las roturas estén en las rodillas, en la parte superior de las piernas o en ruedo, evita los que tengan aberturas en los muslos.

Fuente: Vogue