Flores 'prints': Descubre algunos 'outfit' que te harán amar la moda de verano 2021

Ciudad de México.- El verano está a punto de llegar, por lo que la moda playera se convertirá en tendencia en los próximos meses, si eres una chica 'fashion' que busca llevar lo último no puedes perderte el estilo: flores 'prints'.

Las flores lo llenan todo durante primavera, pero esto no significa que no puedan llevarse con total libertad en las demás estaciones del año. Así que, no dejes de leer las próximas líneas en ellas encontrarás algunas ideas de 'outfit' que simplemente te fascinarán.

1. Vestido

En verano los vestidos se encuentran a la orden del día, sobre todo los sencillos y cortos, pero si gustas de llevar alguno con mangas para cubrirte de los rayos UV no importará, lo que si es menester es que tengan un hermoso estampado florar como el que ves en la imagen.

2. Jumper

Los jumper estuvieron de moda durante el año 2020, sin embargo, esto no quita que se trata de una prenda sumamente práctica cuando no quieres pensar mucho en qué ponerte.

3. Kimono

Créditos: Pinterest

Los kimono se han mantenido desde el año 2020 hasta ahora, lucen fantásticos con algunas flores, una blusa de tirantes y quizás un short de mezclilla, sin duda algo que no te querrás perder en verano.

