¿Lo sabías? Por esta razón los perros son frecuentemente llamados 'lomitos'

Ciudad de México.- Las nuevas generaciones suelen usar términos y expresiones que muchas veces no son comprendidas por los adultos quienes no se expresan de la misma manera, no obstante, hay un término que llegó para quedarse y que hace referencia a los perros, una expresión que hay invadido las redes sociales.

Aunque actualmente se usan solo siglas como GPI, NTC o LOL, hace no muchos años las expresiones eran menos complicadas, sobre todo con las mascotas a quienes se les empezó a llamar 'lomitos' o 'michis'.

ia es viernes uD83DuDC36 pic.twitter.com/SoQO9proKD — Lomitos Suavecitos (@SuavesLomitos) May 14, 2021

En el caso de los perros o comúnmente llamados 'lomitos' tienen una explicación, pues todo comenzó en el 2015 cuando la fotografía de un perro bastante pasado de peso se hizo viral; en esta imagen el can lucía acostado sobre la arena y su fisionomía era tan grande que causó entre los usuarios ternura y preocupación, pues no es normal que un perro tuviera un peso tan elevado como esa mascota.

Al hacerse viral en las redes sociales, los usuarios empezaron a notar que el lomo de este animal se veía bastante 'abrazable' por lo cual se comenzó a llamar a los perros como 'lomito suavecito', sin embargo y dada la tradición de los jóvenes, el término se fue acortando hasta quedar en simplemente 'lomito'.

Tras hacerse popular este término muchos animales de compañía en las redes sociales luces la leyenda 'lomito' mientras que otras páginas han viral izado memes sobre estos divertidos amigos.

Lomitos enojones uD83DuDC36uD83DuDE21 pic.twitter.com/KjsMP9d0fo — Lomitos Suavecitos (@SuavesLomitos) May 10, 2021

Si tu Lomito estuviera Tinder, ¿cual sería su foto de perfil? pic.twitter.com/0b5UJ2fwnz — Lomitos Suavecitos (@SuavesLomitos) May 12, 2021

Fuente: Milenio