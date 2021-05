Castillo donde se filmó GOT busca guardia de seguridad; también se grabará 'House of the Dragon'

El castillo donde se filmaron escenas de 'Game of Thrones' busca custodio . Foto: Instagram @_my_ownthoughts_

Ciudad de México.- Si eres fan de la serie de HBO, Game of Thrones, seguro te puede interesar la vacante de guardia se seguridad del Castillo St Michael’s Mount, el cual se encuentra en Reino Unido y fue una de las locaciones donde se filmaron escenas de la serie, sobre todo las relacionadas con los 'Targaryen' pues ahí era su residencia.

Dicho castillo se encuentra en la costa de Marazion, en Inglaterra y de acuerdo a la oferta, las responsabilidades de este custodio de seguridad incluyen tareas de mantenimiento y hasta atender los miembros de la realeza que ahí residen.

Aunque no se especificó el salario que esta persona percibirá, si se anunciaron las tareas que debe comprender, entre las que además de las mencionadas se incluye:

Vivir en el castillo.

Pasar al menos, cinco noches en el castillo.

Estar disponible las 24 horas para atender cualquier necesidad en cuestión de seguridad y emergencias.

Activar las alarmas del castillo.

Investigar sobre la colección de arte de la familia.

Los requisitos tampoco fueron especificados, lo que da a entender que se pueden postular personas de todo el mundo, únicamente se pide que la persona elegida no tenga problemas para navegar ya que la única forma de acceder al inmueble es mediante un barco.

Además, algunas escenas de House of the Dragon serán filmadas, por lo que esa persona podrá ser partícipe de los rodajes y enterarse antes que nadie de lol que ocurrirá en esta historia ambientada 300 años antes de Game of Thrones.

Fuente: Heraldo de México