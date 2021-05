Marvel 'trollea' a sus fans con publicación del trailer de la nueva película de Spiderman

Marvel 'trolleó' a sus fans con la publicación de, supuesto trailer de Spider-Man 3: No Way Home. Foto: Internet

Ciudad de México.- La cuenta oficial de Twitter de la película Spider-Man 3: No Way Home, realizó el esperado anuncio del trailer de su nueva película, pero no era lo que los fans esperaban.

Y es que ahora Marvel ha querido 'trollear' a sus fans subiendo una imagen del tráiler sí, pero refiriéndose a la imagen de un enorme camión de transporte de la película.

El tráiler de No Way Home "según lo solicitado", publicó la cuenta oficial de la cuenta retuiteando una foto subida por una cuenta fan.

as requested https://t.co/SzoUrlpnh4 — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) May 19, 2021

Los fans reaccionaron de manera positiva ante esta brilla por parte de Marvel, ya que dicha publicación alcanzó más de 80 millones de likes y más de un millón de comentarios.

La fecha de lanzamiento de la nueva película es un misterio, pero en este momento los rumores respecto a No Way Home son casi infinitos, y van desde el más que posible regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield a la aparición de una estatua gigante de Capitán América en mitad de Nueva York.

Fuente: Imagen Digital