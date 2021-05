¿Brujería? Así puedes detectar si te están haciendo algo malo según Mhoni Vidente

Ciudad de México.- Una de las creencias más arraigadas es sobre el 'mal de ojo', una vibra que es depositada en otra persona cuando surgen envidias y que solo se puede quitar con base a ciertos rituales, por lo que al respecto, la astróloga Mhoni Vidente compartió con sus seguidores uno de los más efectivos para este mal.

A través de su cuenta de Instagram, la pitonisa compartió esta forma de revertir el 'mal de ojo' que además sirve para conocer si alguna persona se le está haciendo brujería o incluso a uno mismo, algo que de acuerdo con la pitonisa, surge cuando ya hay un sentimiento de odio.

Cuando se mezcla todo no te dejan avanzar en la vida, no tienes una relación estable, te enfermas mucho, no puedes dormir, no te rinde el dinero", destacó.