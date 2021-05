¡De no creerse! Así puedes tener PS Plus gratis en la PlayStation 4 y la PlayStation 5 de Sony

Así puedes tener PS Plus en la PlayStation 4 y la PlayStation 5 de Sony. Foto: Unsplash.com

Ciudad de México.- Si no tienes planes de salir este fin de semana y eres fan de los videojuegos no puedes perderte la sorpresa que Sony tienes para los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5: ¡PS Plus será gratis!

Así es, la magna compañía de videojuegos informó que los usuarios con estas consolas podrán acceder gratis a partidas online sin tener que pagar el servicio Premium; conoce cómo aprovechar este súper regalo.

De acuerdo con información oficial, durante este 22 y 23 de mayo, PS Plus de Sony, para las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5 será gratis, lo que significa que los juegos que normalmente requieren de pago ahora serán gratis.

¡Nop! Este fin de semana no descansaremos. uD83EuDD37uD83CuDFFB??? pic.twitter.com/qtA78gFJu9 — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) May 21, 2021

Este 'regalo' de libre acceso es parte de la promoción en el marco de los famosos y queridos Days of Play 2021; con esto, podrás jugar en línea con tus amigos Fortnite, Warzone (títulos gratuitos), FIFA 21, Grand Theft Auto V, Minecraft y muchos otros.

¿Cómo disfrutar de PS Plus gratis?

Para gozar de este regalo de Sony solo debes tener estos juegos previamente descargados en tu biblioteca, así solo debes iniciar sesión y comenzar a disfrutar.

El modo multijugador online de PS Plus totalmente gratis durante este fin de semana https://t.co/eLOse6QJOe pic.twitter.com/XCZWhHr69p — JuegosADN (@JuegosADN) May 22, 2021

Lamentablemente, los descuentos y otras ventajas de PS Plus o juegos gratis no estarán disponibles para los que no tienen la suscripción oficial.

No obstante, los usuarios podrán disfrutar de Play At Home, oportunidad que ofrece un amplio número de contenidos para jugar en familia.

Fuente: TyCSport