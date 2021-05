¿Divorcio a la vista? Los vestidos Vera Wang tienen una 'maldición' y Ariana Grande usó uno

Ciudad de México.- A pesar de ser una diseñadora muy prestigiosa, Vera Wang tiene una polémica en torno a sus diseños de boda y es que, muchas famosas que la han elegido para llegar al altar han terminado su relación con un divorcio, por lo cual se teme que en el caso de Ariana Grande esto ocurra.

La intérprete de Thank You, next contrajo nupcias con Dalton Gomez y, por lo que dejó ver en Instagram, la recepción fue de lo más exquisita, pues ella lució radiante y sensual con el vestido diseñado especialmente para ella.

No obstante, de inmediato en redes sociales se hizo tendencia el nombre de la diseñadora y todo porque algunas famosas que han recurrido a ella hoy no gozan de un matrimonio feliz. Aquí algunos ejemplos.

Jennifer Lopez

La 'diva del Bronx' no llegó al altar con el beisbolista Alex Rodriguez, sin embargo, ya lo había hecho con Marc Anthony y Cris Judd, con quienes optó por lucir un vestido de esta diseñadora, relaciones de las que acabó firmando un divorcio.

Mariah Carey

La cantante fue esposa de Tommy Mottola, quien ahora comparte la cama con la mexicana Thalía, sin embargo, para la ceremonia, la ex de Luis Miguel lució un vestido corte princesa que ña dejó sin una relación de cuento de hadas.

Jennifer Aniston

La actriz de la serie Friends se casó con el guapo actor Brad Pitt de quien terminó por divorciarse años más tarde y sí, en la boda el diseño fue de Vera Wang.

Otras celebridades también usaron diseños exclusivos como el que Ariana Grande presumió, tales como Kim Kardashian, Avril Lavigne, Jessica Simpson o Ivanka Trump, quienes al igual que las famosas anteriores, ya no disfrutan de la relación con el hombre con quien se habían dado el sí.

Yo viendo que el vestido de la Ari fue Vera Wang: pic.twitter.com/Ozm8CVjtMP — uD835uDDDEuD835uDDF6uD835uDE01-uD835uDDDEuD835uDDEEuD835uDE01 uD83CuDF6B (@mymadfatrpdaily) May 26, 2021

Ariana Grande se casó con un vestido de Vera Wang... Morra tas viendo y no ves pic.twitter.com/agnOAkWGUz — nieve de CO-CO COCOuD83EuDD65uD83CuDFB6 (@awitadecoquito) May 27, 2021

Cuándo veo las fotos de Ariana Grande bien feliz en su boda con su hermoso vestido?? pero luego recuerdo la maldición de los Vera Wang pic.twitter.com/CHOQOJKRV1 — Gringa al PastoruD83CuDF2E (@GringaAlPastor) May 26, 2021

Fuente: Twitter, Personalista, Imgur