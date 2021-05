Memes y críticas: Así reacciona Internet a la polémica entre 'Lord Molécula', AMLO y López Dóriga

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes 28 de mayo, el periodista Carlos Pozos, mejor conocido como 'Lord Molécula', creó una gran polémica en la que involucró a Andrés Manuel López Obrador y a López Dóriga. Ante esta 'participación' Internet se llenó de memes y críticas.

Por si no estás enterado, Lord Molécula es un periodista mexicano de 62 años de edad, el cual se encarga de cubrir 'La mañanera' para un medio. No obstante, en más de una ocasión sus participaciones han sido tan 'peculiares', que internautas ya lo ubican y no dudan en hacer memes cuando este actúa de forma poco común.

Para este viernes 28 de mayo, como introducción a su participación, Lord Molécula entregó su 'tarea' al mandatario mexicano, que era buscar dos palabras y quién era el dueño de una empresa de radio. Este fue el inicio de una gran ola de memes.

Usted dejó dos tareas, las cuales quiero entregarle al término, si usted me lo permite. Dejó buscar qué significa retopopulista, que sostiene Roger Bartra, y dejó también investigar quiénes son los propietarios de la empresa W Radio", mencionó Lord Molécula.

Ante este comentario, Internet de inmediato se burló de él, por mezclar "tantos halagos innecesarios al presidente" y porque vuelve de esta "un chiste".

Pasen por su vitacilina con lord molécula, pic.twitter.com/amU5T2gVGD — el kike (@elkikepaton) May 28, 2021

Otros recordaron una ocasión en la que el periodista se rascó frente a las cámaras de 'La mañanera' e hicieron un montaje sobre esto "pensando en el presidente". Aquí el video que ha hecho reír a muchos internautas.

Siempre que Lord Molécula es TT, sólo puedo imaginar esto. uD83DuDC47uD83DuDC47uD83DuDC47 pic.twitter.com/OWHpseBC24 — uD835uDDDEuD835uDDEEuD835uDE01uD835uDDF6uD835uDDF2 uD835uDDD5uD835uDDF2uD835uDDF9uD835uDDF9 ?uD83EuDDA9 #ImNotALegend (@_ka_bum) May 28, 2021

Asimismo, varios usuarios se burlaron porque en sus participaciones, es común que llene al presidente de halagos:

Señor editor, ¿si el economista dice que usted es el falso mesías?, usted sabe que mis encías son para usted, digo señor presidente.



Lord molécula probablemente #TheFalseMessiah #TheEconomist pic.twitter.com/inCwH1wIKI — DrON Alejo (@ElMasterIronik) May 28, 2021

Otros tantos mencionaron que les agradaba el sentido del humor de Lord Molécula, quien luego del comentario de entregar su 'tarea', dijo que AMLO es el presidente de todos los mexicanos, incluido el "español naturalizado Joaquín López Dóriga".

Les dije que me encanta Lord Molécula?, me hizo reír su arranque... "...presidente de todos los mexicanos, incluyendo a Diego Fernández y el español naturalizado, Joaquín López..." — Ana María Vázquez (@Anamariavazquez) May 28, 2021

Ante este comentario, el periodista respondió que era intención de un "monigote" "rebajar a su propia pequeñez al que quiere ofender", lo que sin duda hizo que creciera la polémica.

Y en las mañaneras, la intención de un monigote de rebajar a su propia pequeñez al que quieren ofender. Y @lopezobrador_ tolera y celebra. @JesusRCuevas dicta. No van a poder conmigo. Ni callarme ni doblarme. Aquí sigo de pie. Y seguiré. — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 28, 2021

Fuente: Conferencia de prensa matutina