El capítulo de Los Simpson que tuvieron que rehacer porque su creador lo odiaba

Ciudad de México.- James L. Brooks, productor ejecutivo de Los Simpson, al ver el primer capítulo (piloto) de la serie animada. Tan malo le había parecido que le pidió a los guionistas, dibujantes y animadores que lo rehicieran de inmediato.

La animación estaba a cargo del estudio Klasky-Csupo, el mismo que había animado los cortos originales, pero por temas de presupuesto una parte de la producción fue transferida al estudio surcoreano AKOM.

De esta manera, en Los Ángeles se crearon los personajes y los fondos, mientras que el color y el tweening quedaron a cargo de AKOM.

Cuando recibieron el capítulo, Brooks envió una queja ante el jefe del estudio de animación de Klasky-Csupo, Gábor Csupó. Sin embargo, negó que hubiese algo malo en la animación y, por el contrario, consideró que el problema real recaía en la calidad del guión.

Some Enchanted Evening fue el nombre en inglés que se le dio al capítulo piloto de Los Simpson, aunque para los países de habla hispana se lo tituló La babysitter ataca de nuevo.

No tuvo efectos de sonido y, en algunos tramos, los personajes carecían de voz. Si bien fue elegido como el cierre de la primera temporada, en realidad fue el piloto de la misma.

Con Los Simpson ya instalados a nivel mundial, sus creadores admitieron años más tarde que si el segundo capítulo tenía los mismos problemas de sonido que el primero, iban a cancelar la serie en su totalidad.

Por suerte no lo hicieron y encontraron una solución: posponer el debut y utilizar como primer capítulo, el último Simpsons Roasting on an Open Fire.

David Silverman, productor y director de Los Simpson, reveló que aquel primer capítulo fallido tuvo que ser reconstruido en un 70%. La mayor parte de los cambios estuvo centrada en los fondos de cada escena. El resultado fue un capítulo donde la animación era desigual, ya que mezclaba la primera con la ya arreglada.

