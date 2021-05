Se come el pastel y exige reembolso: #LadyChispitas impacta las redes sociales

Ciudad de México.- Difundir las pláticas entre dos o más personas ya no es un caso exclusivo del grupo de amigas en WhatsApp, pues ahora las peleas de Facebook Messenger entre empresarios locales y clientes insatisfechos se ha convertido en el deleite de los temas virales, como fue el caso de #LadyChispitas.

La cliente insatisfecha se ganó este apodo luego de exigir a la repostera un reembolso por un pastel adquirido previamente y el cual no fue del gusto de su nieta, pues este postre sería parte del festejo con motivo del Día del Niño.

"¿Estaban en mal estado el pan, el brownie o el betún?", preguntó la empresaria, por lo que la clienta aseguró: "No, la verdad no, estaba muy rico, es que a mis nietos no les gustó las chiquitas que mandaste y le hicieron su pataleta a su mamá. El pan estaba súper suavecito, las cremas muy ricas, pero no les gustó", aseveró la cliente.

Con la finalidad de enmendar la falta, Sonia Mercedes, clienta en cuestión, pidió a la empresaria un reembolso para este 10 de mayo, fecha que buscaba celebrar con uno de sus deliciosos y bien recomendados pasteles.

El argumento de Mercedes fue que la nieta no había disfrutado del todo las chispas que el pastel tenía, un acto 'inaceptable' por el cual esperaba que el pastel para este Día de las Madres fuera gratuito.

Quiero darte la oportunidad de enmendar el error, no me lo des para mis nietos, dámelo para mí, para mi 10 de mayo. Te conviene porque así tu negocio no queda mal. Avísame si te interesa", escribió la cliente.

Tras leer dicha oferta, Marina Aguilar, propietaria y repostera del negocio involucrado, difundió la charla en redes sociales, algo que Mercedes no vio bien, pues decidió levantarle el bloqueo para reclamar el 'quemón'.

Incluso, como una forma de aceptar hacer el reembolso, la chef le pidió regresarle el producto, sin embargo, esta argumento que ya no lo tenía, pues se lo habían comido aún con el problema de no haber disfrutado las chispas que el postre tenía.

Nena, mi marido tiene conocidos en Profeco, te puedo denunciar. Espera tu denuncia entonces, nena, adiós", amenazó la clienta al negarse a devolver el producto, pues este ya no existía.

Tras recibir comentarios por parte de otros usuarios, la cliente incluso regresó de nueva cuenta a la conversación para reclamar haber hecho pública la charla, además amenazó con 'quemar su negocio', acto que especificó después, no sería "con cerillo", aclaración que se vio orillada a hacer pues el problema ya la estaba "enfermando" debido a que su perfil ya era muy conocido.

