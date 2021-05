¡No hay pretexto! Descubre 5 actividades para celebrar el Día de las Madres en cuarentena

Ciudad de México.- Este lunes 10 de mayo se celebra el Día de las Madres en México, uno de los festejos más grandes y significativos en el interior de la República Mexicana, en donde padres e hijos le demuestran todo el amor, respeto, admiración y cariño a mamá.

Anterior a la pandemia, este día contaba con un sin fin de actividades para festejar: promociones en restaurantes, cines y teatros, descuentos en tiendas departamentales, cenas románticas y por supuesto, los inolvidables 'bailables' realizados por los más pequeños del hogar en los 'festivales' de sus escuelas.

En la actualidad, debido al Covid-19, pareciera que las ideas para conmemorar la fecha son prácticamente nulas ya que la mayoría de los establecimientos recreativos y culturales se encuentran cerrados; sin embargo, no todo está perdido, descubre cinco actividades para festejar en familia y lo mejor: lejos del Coronavirus.

Picnic

Busca el parque o bosque más cercano a tu domicilio y organiza un picnic al aire libre. Puedes pedirle a cada miembro de tu familia que cocine o lleve un platillo diferente para que el desayuno o la comida tenga variedad. Un plus de esta idea es que pueden realizar otras actividades aparte de comer, ¡no olvides bloqueador!

Juegos de mesa

Es hora de desempolvar los viejos juegos de mesa que acostumbraban cuando niños. Si por falta de tiempo o por no coincidir en horarios esta actividad ya no se realizaba, esta es la mejor ocasión. ¿A quién no le gusta 'comprar' propiedades en el Turista o iniciar una batalla en el Uno?

Fiesta Virtual

Que el #QuédateEnCasa no te prohiba hacer de esta una reunión más grande. Acuerda la hora con tíos, primos, sobrinos y demás familiares y realiza una fiesta virtual. Además de ser una opción con sana distancia, puede ser una grata experiencia que no se olvidará en varios años, "¿te acuerdas cuando hicimos una fiesta vía Zoom por el Covid-19?

Karaoke

Cantar es una de las actividades más relajantes y al mismo tiempo divertidas que se pueden hacer en familia. Tras el estreno de Luis Miguel, la serie, ya no hay pretexto para no saber las canciones favoritas de mamá. Las pistas seguro están en YouTube y garantizan horas de risas y grandes sorpresas.

¡Deja que ella escoja su regalo!

Olvida las planchas o lavadora, consiéntela con lo que ella quiera. Puedes acompañarla a una de sus tiendas departamentales favoritas o incluso compra algún producto nuevo mediante Internet. ¿Qué tal una nueva rutina de skincare o el perfume que usaba cuando era más joven?

Recuerda que el límite es tu creatividad y nadie conoce mejor a su madre que los propios hijos. Ver una nueva serie, obsequiarle un libro, organizar una noche de 'salsa romántica' o incluso sacar los álbumes de fotos y verlos en familia, seguro son cosas que harán feliz a mamá.