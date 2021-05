¡Atención 'otaku'! Festeja el Día de las Madres con las mamás más famosas del anime

Tokio, Japón.- La cultura japonesa es una de las que mayor respeto sienten hacia la figura materna, de hecho, en Japón también existe una celebración similar al Día de la Madre, en ella, los niños obsequian claveles y dibujos a sus progenitoras.

Si tu eres un 'otaku' empedernido seguramente reconocerás algunos nombres de las mamás más famosas de las caricaturas japonesas, así que, no dejes de prestar atención.

1. 'Carla' de Shingeki no Kyojin

Aunque la mamá de 'Eren Jeagger' muere en el capítulo uno, por los pocos momentos en los que aparece en pantalla se puede saber que era una mamá cariñosa, aunque algo estricta y siempre quiso que su hijo estuviera a salvo. Por otro lado, no dudo ni un momento en recibir a 'Mikasa' en su hogar, cuando esta se quedó huérfana.

2. 'Nadeshiko Kinomoto' de Sakura Card Captor

Créditos: Pinterest

La mamá de 'Sakura' también apareció muy poco tiempo en la pantalla, sin embargo, se sabe que era una buena madre, porque a pesar de haber muerto, siempre procuraba estar cerca de sus hijos, tan solo hay que recordar el capítulo en el que la más pequeña de los 'Kinomoto' se enfermó, su mamá siempre estuvo cerca para cuidarla.

3. 'Izumi Curtis' de Full Metal Alchemist o Full Metal Alchemist Brotherhood

Créditos: Pinterest

Vale, 'Izumi' no era madre de los 'Elric', sin embargo, ella los educó en el arte de la alquimia y aunque sus métodos podrían parecer cuestionables para cualquier niño, ella siempre supo darles el afecto que su difunta madre, 'Trisha' no pudo. Además en este personaje se abordaron temas importantes como la pérdida de un bebé no nacido, algo con lo que quizás muchas mujeres se sintieron identificadas.

4. 'Kushina Uzumaki' de Naruto Shippuden

Aunque en 'Kushina' hay un caso similar al de todas las mamás mencionadas en este listado (está muerta) se puede ver que ella habría sido una gran madre. Lamentablemente no pudo pasar mucho tiempo con el ninja rubio, pero le aconsejó que se alimentará bien y ahorrará todas sus ganancias.

¿Qué otra madre del anime se robó tu corazón?

