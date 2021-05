¡Celébrala con palabras! Poemas de Gabriela Mistral para dedicar en el Día de la Madre

Ciudad de México.- Se avecina el festejo del Día de la Madre y aunque en esta fecha tan especial abundan las opciones de regalo, desde flores, dulces, manualidades, quizá maquillaje o alguna sesión en el spa, se olvida que también pueden dedicarse hermosas palabras a aquella mujer que es recipiente del afecto más sincero.

Sin duda, algunos poemas guardan tal sentimiento que perdurarán en la memoria de a quien se dediquen. Si lo tuyo no es la facilidad discursiva, aquí te proponemos algunas narrativas directas de la pluma de Gabriela Mistral.

Dulzura:

Madrecita mía,

madrecita tierna,

déjame decirte

dulzuras extremas.

Es tuyo mi cuerpo

que juntaste en ramo;

deja revolverlo

sobre tu regazo

Juega tú a ser hoja

y yo a ser rocío:

y en tus brazos locos

tenme suspendido

Madrecita mía,

todito mi mundo

déjame decirte

los cariños sumos.

Caricias:

Madre, madre, tú me besas,

pero yo te beso más,

y el enjambre de mis besos

no te deja ni mirar…

Si la abeja se entra al lirio,

no se siente su aletear.

Cuando escondes a tu hijito

ni se le oye respirar…

Yo te miro, yo te miro

sin cansarme de mirar,

y qué lindo niño veo

a tus ojos asomar…

El estanque copia todo

lo que tú mirando estás

pero tú en las niñas tienes

a tu hijo y nada más.

Los ojitos que me diste

me los tengo que gastar

en seguirte por los valles,

por el cielo y por el mar…

Fuente: Poeticous