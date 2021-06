¿No lo sabías? Estos personajes de caricaturas famosas son parte del orgullo LGBT

Ciudad de México.- Las caricaturas se han convertido en una representación de la realidad y aunque, en un inicio, los personajes LGBT aparecían de forma sumamente sutil, la realidad es que actualmente se pueden ver varios de ellos en las animaciones, un ejemplo es el amigo de 'Mark', 'William Clockwell', quien es abiertamente gay en la serie de Amazon, Invencible.

Así como el ejemplo anterior, existe una gran serie de personajes que son abiertamente gays en otras caricaturas, descubre algunos de los más icónicos.

1. She-ra: 'Adora'

Puede que a muchos les sorprenda ver a la hermana del 'Príncipe Adam' en el listado, pero la realidad es que 'Adora' se convirtió en una digna representante de la cultura LGBT en el reboot que hizo Netflix durante el año 2018 con la serie: She-Ra: The Princess of the Power.

En esta adaptación 'Adora' tiene un interés romántico por su antítesis, 'Catra', quien inicialmente es su mejor amiga, pero luego se convierte en su enemiga cuando 'She-Ra' parte con la resistencia, después de cuatro temporadas se puede ver un beso entre ambas chicas.

2.. Sakura Card Captor: 'Shaoran Lee'

'Shaoran' demostró ser bi-sexual en un principio de la serie cuando mostraba su atracción hacía 'Yukito', el interés amoroso de 'Sakura', pese a que tiempo después lo supera y se enamora perdidamente de la protagonista. Esto no deja de lado, que el descendiente de 'Clow' haya mostrado atracción por el avatar de 'Yue'.

3. Los Simpson: 'Smithers'

Quizás para muchos no es una sorpresa que el 'Sr. Smithers' se encuentre en este listado y es que a lo largo de la serie ha demostrado el profundo amor que siente por el 'Sr. Burns', tanto es así, que no le importa ser un simple asistente con tal de permanecer a su lado.

4. Steven Universe: 'Ruby y Zafiro'

Prácticamente ninguna de las gemas son heterosexuales y aunque su creadora, Rebecca Sugar, explicó que no tenían sexo, la realidad es que los personajes de 'Ruby y Zafiro' no pudieron evitar convertirse en todo un icono de la cultura LGBT, ya que ambas representaban una relación de pareja formal, a un grado en el que se llegaron a casar, pasando a la historia como la primera pareja gay que tenía una boda en las caricaturas.

Y tú, ¿qué otros personajes de caricatura LGBT conoces en las caricaturas?

