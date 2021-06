Conviértete en todo un galán en este verano 2021 con estos cortes de cabello para hombre

Ciudad de México.- El verano esta cada vez más cerca y por lo tanto las temperaturas comenzarán a elevarse, por lo cual es muy importante encontrar la forma en la que se pueda mantenerse lo más fresco posible y una de las opciones es cortarse el cabello.

Tener un nuevo estilo no solo es cuestión de mujeres, ya que los hombres también pueden cambiar su look para esta temporada donde el Sol no dará tregua; conoce los cortes que estarán de moda para caballeros en el verano.

Undercut

Se trata de un corte en el que los laterales con un poco más cortos que la parte superior del cabello, puede variar el largo según tu gusto.

Mohicano

Un corte ideal para los que no le temen a las nuevas experiencias, deja los lados cortos y del centro hacia abajo un gran mechón de cabello; uno de los hombres que usan este estilo de una forma muy estilo es Maluma.

Messy

Si no quieres un cambio drástico basta con recortar un poco las puntas, en este estilo lo importante es saber peinarlo, pues debe verse desarreglado, pero con estilo.

Buzz

Pegado al cuero cabelludo, ideal para los más arriesgados, consisten en un corte muy pequeño, el cual es perfecto para ahorrar tiempo en las mañanas.

Fuente: Trendenzia