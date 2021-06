Nintendo Direct 2021: Conoce los próximos estrenos anunciados por la compañía japonesa

Ciudad Obregón.- La compañía japonesa Nintendo se jactó de los próximos juegos que pondrá a la venta, así como de algunas actualizaciones y DLC. Este es un pequeño resumen de lo mejor que se vio en el último Nintendo Direct.

La noticia del momento se la llevó un pequeño tráiler de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Botw), donde se pudo apreciar cómo Link conoce otro aspecto de Hyrule.

El corto mostró nuevas habilidades, armas, y escenarios tales como una serie de islas flotantes que el héroe deberá visitar. Se anunció que el juego estará a la venta en 2022.



Entre los títulos más discutidos están el nuevo Mario Party Superstars que tendrá 100 minijuegos de anteriores entregas y 5 tableros de la versión de Nintendo 64; se lanzará el próximo 29 de octubre.

Los fans de Samus no quedaron decepcionados pues se anunció que se está trabajando en el nuevo Metroid Prime 4, además de que, este 8 de octubre, Metroid Dread saldrá a la venta: un nuevo juego de la saga en formato 2D.



Los peculiares microjuegos de Wario están de regreso con el estreno de WarioWare Get It Together donde podrás realizar estos desafíos con un amigo.

La esperada quinta entrega de Shin Megami Tensei debutará en Nintendo Switch el 12 de noviembre. El nuevo episodio del juego de rol de Atlus estará localizado en distintos idiomas.

Para los fans de Marvel, podrán meterse en la piel de Starlord en el nuevo juego de Guardians of the Galaxy que saldrá en Switch el 26 de octubre, a la vez que otras plataformas.



Entre los principales aditamentos descargables para los juegos se lucieron Hyrule Warriors con nuevas armas y habilidades para los personajes.

De igual manera, se presentó al nuevo personaje de Smash. Se trata de Kazuya, protagonista de los juegos de Tekken, quien presentó una maestría de las artes marciales a la desdicha de Captain Falcon y otros peleadores de la saga.