¿Desayunas todas las mañanas? Saltarse esta comida haría que pierdas nutrientes

Estados Unidos.- En muchas ocasiones no es posible detenerse por la mañana a desayunar un platillo con todos los alimentos necesarios para rendir por gran parte del día, y a pesar de que parezca que nada sucede, la realidad es que saltarse esta comida puede hacer que se pierdas nutrientes.

¿Es la comida más importante de día? Conoce por qué no debes saltarte el desayuno

De acuerdo con la Universidad Estatal de Ohio, las personas que no desayunan pierden nutrientes claves que ayudan al cuerpo a mantenerse saludable tales como la vitamina C o algunos minerales como el calcio.

Los expertos han concluido que alguien que no come cierto tipo de alimentos a primera hora, esta destinado a evitarlos durante el resto día, lo que se traduce en una menor presencia de nutrientes necesarios.

Lo que estamos viendo es que si no comes los alimentos que se consumen comúnmente en el desayuno, tienes la tendencia a no comerlos el resto del día. Por lo tanto, esos nutrientes comunes del desayuno se convierten en una brecha nutricional'', señalan los especialistas.