¡Toma nota! 5 consejos clave para utilizar mejor tu tarjeta de crédito y evitar deudas

Ciudad de México.- Para muchas personas, las tarjetas de crédito pueden ser un terror o unas grandes aliadas para sus finanzas. Si tú aún no sabes cómo sacarles partido, aquí verás cinco consejos clave que te ayudarán a utilizarlas sabiamente y a evitar deudas.

Lo primero que debes saber es que antes de tramitar una tarjeta de crédito, ya sea departamental o bancaria, es clave que consultes lo siguiente:

Costo Anual Total : Debes revisar en Banxico el CAT total de la tarjeta, el cual incluye tasa de interés, comisiones y la anualidad que te cobrará esta. Con esta información podrás ver qué tanto te conviene tramitarla o no.

: Debes revisar en el total de la tarjeta, el cual incluye tasa de interés, comisiones y la anualidad que te cobrará esta. Con esta información podrás ver qué tanto te conviene tramitarla o no. Beneficios : Aunque no lo creas, muchas tarjetas incluyen beneficios como puntos por compras, reembolso de la anualidad con cierto número de compras; otras ofrecen meses sin intereses. Infórmate sobre todo esto antes de firmar tu nueva tarjeta.

: Aunque no lo creas, muchas tarjetas incluyen beneficios como puntos por compras, reembolso de la anualidad con cierto número de compras; otras ofrecen meses sin intereses. Infórmate sobre todo esto antes de firmar tu nueva tarjeta. Límite de crédito: Puede parecer algo evidente, no obstante, es importante que sepas cuánto te prestará un banco o institución financiera en tu nuevo crédito; así podrás planificar mejor tus transacciones.

Ahora bien, si ya conoces lo anterior y estás dispuesto a tramitar una tarjeta de crédito, lo siguientes consejos te ayudarán a administrarla de una mejor manera y a evitar deudas. ¡Toma nota!

Ten un calendario de pagos y fechas de corte

Aunque no lo creas, anotar en un calendario cuáles son las fechas límite de pago y las fechas del corte de tus tarjetas, te ayudará a llevar una mejor administración de tus finanzas, pues si olvidas realizar los depósitos correspondientes podrían cobrarte intereses.

No utilices tu tarjeta de crédito como una extensión de tu sueldo

Aunque una tarjeta de crédito te puede ayudar a adquirir productos para tu vida diaria, como ropa, artículos electrónicos o hasta inmuebles, antes de realizar una compra debes revisar bien cuál es tu presupuesto, es decir, con el dinero que cuentas ya sea de forma quincenal o mensual, para ver si puedes cubrir el pago a tu tarjeta más la comisión.

¡Alerta! No considerar lo anterior es una de las principales razones por las que se juntan intereses y por lo tanto deudas innecesarias.

Recuerda que en una tarjeta de crédito siempre te cobrarán una parte del servicio; piensa eso antes de gastar sin planificar.

Aprovecha los meses sin intereses

Los meses sin intereses son un beneficio que ofrecen las tarjetas en compras de cierta cantidad; aprovecha para invertir en artículos que puedas usar a largo plazo, como una sala o un equipo de computo.

No es recomendable que ocupes estos meses sin intereses en compras pequeñas, pues a largo plazo tendrás que pagar mucho y tu dinero no te rendirá.

Haz un plan mensual de gastos

Aunque no lo creas, planear un presupuesto y evaluar cuáles son los gastos que tienes para tu mes o quincena, te ayudará a utilizar mejor tu tarjeta de crédito, pues con este verás qué gastos puedes hacer con estas y cuáles es mejor hacerlos directamente con tu tarjeta de debito.

No tengas más de 3 tarjetas de crédito

Si bien esta decisión es personal y depende de la situación económica de cada uno, lo recomendable es que no tengas más de tres tarjetas de crédito, pues si tienes más hará que la administración de todas sea un trabajo más complejo para ti, al grado de que, si no tienes todo bajo control, podrías adquirir más deudas al no pagar a tiempo intereses o anualidades.

Recuerda que una tarjeta de crédito puede ser una herramienta útil para tus finanzas si sabes administrarla. ¡No les tengas miedo!

Fuente: El Economista, Instagram @micontavirtualmx, Oink Oink