Descubre lo que sucede cuando se consume Avapena en exceso

Ciudad de México.- La temporada de alergias parece no tener fin nunca y para aliviar algunos de sus síntomas es normal utilizar medicamentos como la Avapena, sin embargo es necesario utilizarlo con responsabilidad para evitar un consumo excesivo.

A pesar de que las sobredosis por medicamentos contra la alergia sucede en muy pocas ocasiones es necesario identificar lo que sucede cuando se sobrepasa de las cantidades recomendadas por médicos.

Muchos de los síntomas causado por la Avapena en exceso no son peligrosos, pero si pueden llegar a afectar la productividad de una persona.

Entre los efectos secundarios más comunes se encuentras:

Somnolencia

Resequedad en la boca.

Agitación.

Dolor gastrointestinal.

Es importante entender, que no hay tratamientos contra la sobredosis de Avapena, ya que no son de preocupación, por lo que en la mayoría de los casos no es necesario acudir con un médico para controlar los efectos.

Fuente: Actua Med