Atención mamás: Estos son cuidados especiales para tu bebé durante el verano 2021

Ciudad de México. A pesar de que la temporada de lluvias esta presente en estos momentos, el verano esta cada vez más cerca, por lo que es muy importante conoce los cuidados especiales que se deben tener para un bebé durante esta época.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Si no se procura una especial atención en los pequeños durante esta temporada es posible que existan algunos problemas de salud gracias a la intensidad de los rayos de Sol, por lo que es indispensable conoce lo qué se debe hacer.

La alimentación

Es importante que si el bebé tiene menos de seis meses no se abandone por nada del mundo la lactancia materna, ya que esto fomentaría la deshidratación.

La exposición al Sol

A pesar de que es importante que el bebé tomo el Sol, es necesario que no sea directamente, por lo que es recomendable colocarles protector solar y una sombrilla para cubrirlos.

Evita los zapatos

Si el bebé aún no camina no es necesario colocarse zapatos o sandalias, ya que puede perjudicar su desarrollo óseo, incluso si es por poco tiempo.

La ropa

Las prendas frescas y cómodas serán perfectas para mantener la temperatura de tu bebé, es importante evitar el sobrecalentamiento, ya que puede ser un riesgo de muerte.

Sobre el aire acondicionado

En una recamara con un bebé no está prohibido utilizar esta herramienta, pero es importante que no se exponga directamente y que no se duerma con él.

Fuente: Bebés y más