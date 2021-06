La RAE acepta que México se escriba "Méjico"; usuarios enfurecen y lanzan críticas con MEMES

No me gustó que la RAE esté de novedosa con que a México también puede llamársele Méjico, se lee horrible.

Ese no es un tema nuevo, lleven sus purismos de lenguaje a otra parte.

Como que esa x le da un toque elegante, fashion al nombre de nuestro país.

Por cierto, Viva México! pic.twitter.com/kezmeuRKU1