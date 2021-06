Cada signo zodiacal tiene diversas razones por las que no supera a su ex, conócelas

Razón por la que cada signo zodiacal no supera a su ex. Foto: Internet

Ciudad de México.- Muchas de las veces las relaciones no funcionan, por ese motivo es mejor terminar; sin embargo, a pesar de la distancia, siempre hay algo que queda, por lo cual no se puede olvidar a esa persona que en algún momento fue parte de tu vida. Así que es importante identificar qué situación podría estar atándonos a una relación que terminó desde hace tiempo.

Y es que olvidar a una persona que fue parte de tu vida es complicado y, aunque puede haber suficientes razones por las que tu romance no funcionó, siempre está la posibilidad de que aún no superes a esa persona.

Según los astros, tu signo del zodiaco podría ser una de las razones por las que no puedes dejar ir a tu ex, ya que la personalidad está fuertemente influida por los astros.

Aries

Tiendes a obsesionarte con los recuerdos y todas las experiencias que viviste a lado de tu ex, lo que te lleva a comparar esa situación con lo que podrías vivir a lado de otra persona. No extrañas su compañía, lo que extrañas son los sentimientos que te provocaba, lo que termina en la nostalgia que ya conoces tan bien.

Tauro

Para ti fue muy difícil abrir tu corazón y mostrarte vulnerable ante una persona que no lo valoró. El problema es que tus expectativas siempre fueron demasiado altas y esperabas un compromiso total por parte de tu ex, pues era lo mínimo que esperabas a cambio de todo el amor que le brindaste.

Géminis

Tu indecisión podría ser el problema principal, pues todavía tienes dudas de si hiciste o no lo correcto. Cuando estás realmente enamorada no puedes evitar pensar que encontraste a la persona con la que pasarás el resto de tu vida, por lo que sueles aferrarte a los recuerdos.

Cáncer

Las emociones son tu punto débil y, aunque podría parecer que es muy difícil llegar a conocerte, la sinceridad de tus sentimientos jamás está en duda. Tu amor incondicional parece no entender de razones, aunque la relación ya haya terminado. No te niegues a la oportunidad de conocer a alguien más.

Leo

Eres una persona despreocupada y un tanto egoísta en gran parte de los aspectos, pero esto no aplica cuando se trata de amor verdadero. Cuando la persona correcta llega, dejas caer todas tus barreras y sueles apegarte por completo a tu pareja, por lo que te cuesta poner distancia entre ustedes cuando las cosas no salen bien.

Virgo

Tu personalidad cautelosa suele ser un problema constante, pues podría parecer que no dejas que nadie se acerque. Sin embargo, una vez que llegas a conocer a alguien, le entregas tu confianza y esperas que todo vaya escalando. No te aferres a algo que ya no tiene remedio.

Libra

Como siempre, procuras mantener el equilibrio en todos los aspectos de tu vida. Cuando de amor se trata, buscas una relación seria, que te dé tranquilidad pero también te llene de emociones. Tienes que saber que no siempre las cosas suelen ser equilibradas y lograr identificar cuando eres tú quien está dando más.

Escorpión

La sinceridad es la base de tus relaciones, la persona que amas suele inspirarte, algo que agradeces y aprecias en todo momento. Cuando la persona que amas se va, puedes sentirte algo desorientado. No apagues tu creatividad atormentándote con los recuerdos y mejor sigue adelante.

Sagitario

Los momentos a lado de tu ex te persiguen. No puedes evitar pensar que no existe un lugar que no te recuerde a esa persona. Sin embargo, tu capacidad de encontrar una nueva aventura. No temas y decídete a emprender un nuevo viaje.

Capricornio

Para ti todo se tiene que basar en la lógica, en la parte racional que te indica que ya es momento de superar a esa persona que te rompió el corazón. Deja de darle vueltas al asunto y no te preguntes qué hubiera pasado si hubieras tomado una decisión diferente, concéntrate en lo que sucede ahora y ya olvídate de tu ex. .

Acuario

Aunque parezca que eres un espíritu libre, no puedes evitar sentir confusión después de asumir que todos los planes que tenías ya no podrán ser. No pierdas el control de la situación y haz lo que necesites para, por fin, cerrar ese ciclo que te roba toda la tranquilidad que necesitas.

Piscis

Tu empatía es tu mayor virtud, pero hay momentos en los que necesitas hacerla a un lado y dejar de preguntarte cómo estará tu ex. Parece muy complicado olvidarte de todo lo que vivieron juntos, pero puedes reconstruir tu vida, solo necesitas un poco de determinación.

