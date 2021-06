OMS: Coronavirus en Latinoamérica va "en mala dirección"; registra mayor tasa de mortalidad

Ciudad de México.- Latinoamérica está bajo alerta, pues el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) asignado en situaciones de emergencia, Michael Ryan, afirmó que el coronavirus esta yendo "en mala dirección" debido a los rebrotes y tasa de mortalidad que comprometen el control de la pandemia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con Ryan, en las últimas semanas los países de América del Sur encabezan la lista de aquellos con la tasa más alta de mortalidad. Ejemplo de ello es Perú, que tras actualizar sus datos, confirmaron la muerte de 180,764 personas, muy por encima de la cifra reportada por el Ministerio de Salud, de 68,053.

No hemos logrado disminuir la transferencia del virus, ni tener hospitales equipados de camas de cuidados intensivos o con lo necesario para la atención de la enfermedad. No ha habido suficiente ciencia para atender a las personas. Es el legado de no haber invertido en ciencia", declaró el epidemiólogo peruano Mateo Prochazka.