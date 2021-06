Tragedia: Se duplican los casos de diabetes tipo 2 en niños durante el confinamiento

Louisiana, Estados Unidos.- De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es una de las enfermedades más problemáticas del mundo. El organismo estimó que durante el año 2019 hubo 1,5 millones de muertes a causa de este padecimiento.

El Covid-19 no mejoró esta situación, pese a que los especialistas informaron, desde el inicio de la pandemia, que la diabetes podía complicar a la infección proveniente de Wuhan.

Recientemente, profesor asociado del Pennington Biomedical Research Center en Baton Rouge, Louisiana, informó que la tasa de casos de diabetes tipo 2 en niños se había duplicado desde la aparición del nuevo coronavirus.

Este análisis se realizó en el Our Lady of the Lake Children's Hospital, lugar en el que en marzo a diciembre del 2019, la tasa de incidencias fue del .27 por ciento, mientras que en el mismo periodo del 2020, los casos subieron al .62 por ciento.

El especialista informa que los números son así de pequeños porque se trata de un análisis de un hospital, pero es posible que esta situación se registre en todo Estados Unidos.

El doctor informó que esta situación podía ser normal, ya que el confinamiento brindó las condiciones necesarias para que se agravaran los casos de diabetes.

Los factores de riesgo de la diabetes tipo dos pueden empeorar aún más durante un momento como este, en el que tienen que quedarse en casa, no tienen acceso a alimentos saludables y actividad física, sin contar las alteraciones de sueño.

Por último, sentenció que los niños ingresados al hospital con diabetes tipo 2 tenían síntomas más graves que aquellos que fueron declarados con esta enfermedad durante el 2019; sus niveles de azúcar en la sangre y los signos de deshidratación severa eran aún mayores.

Por esta razón es que es de suma importancia regular la alimentación de los infantes, así como incentivar la realización de actividad física, aún en el interior de casa.

Sabías que la diabetes tipo 2 representa el 90% de los casos mundiales y se debe en gran medida a:

uD83DuDC49 un peso corporal excesivo

uD83DuDC49 inactividad física.

En la actualidad también se está manifestando en niños.

FUENTE: Informe Mundial Diabetes, 2016, OMS. pic.twitter.com/4epdKeIpXR — Asoc Mex Diabetes (@AsocMexDiabetes) May 8, 2018

Fuentes: CNN, OMS, Twitter