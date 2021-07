¿Tu perro es negro? Entonces estos fascinantes nombres inspirados en la noche te encantarán

Ciudad de México.- Los perros negros pertenecen a una de las castas más hermosas que puede haber, esto es porque su pelaje aparenta absorber toda la luz que hay en su alrededor, haciendo que este brille.

Prácticamente no hay raza de perro en la que no exista una variante negra, lo cual resulta sensacional, ya que estos poseen una figura mítica, similar a la de los gatos del mismo color.

Si recién has adoptado a un can de esta tonalidad y no sabes cómo llamarlo, puedes inspirarte en los nombres de dioses y titanes que provienen de la noche, como los que encontrarás en la siguiente lista.

Selene . Significa diosa de luna en griego

. Significa diosa de luna en griego Hécate .. Era una titanide griega vinculada a la luna.

.. Era una titanide griega vinculada a la luna. Yue . Significa 'luna' en chino

. Significa 'luna' en chino Noah . Quiere decir 'descanso' en hebreo

. Quiere decir 'descanso' en hebreo Lúa. Quiere decir 'luna' en latín.

Star . Significa 'estrella' en inglés

. Significa 'estrella' en inglés Ilta . Quiere decir 'noche' en nórdico

. Quiere decir 'noche' en nórdico Badir . Significa 'luna llena' en árabe

. Significa 'luna llena' en árabe Daren . Quiere decir, 'nacido en la noche'

. Quiere decir, 'nacido en la noche' Luca. Quiere decir 'el que resplandece'

