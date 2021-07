¡Grandes noticias! Las personas vacunadas con Sputnik V dejarían de contagiar el Covid-19

Pacientes con Sputnik V no podrán contagiar Covid-19. Foto: El Financiero

Moscú, Rusia.- Recientemente, el jefe de laboratorio del Centro de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya, Vladimir Gushchin, declaró que las personas que habían recibido las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19, Sputnik V, no serían contagiosas en caso de adquirir la enfermedad nuevamente.

El especialista realizó esta declaración por medio de la Agencia de Noticias Rusa. La razón del por qué las personas dejarían de ser contagiosas es porque el virus no sería liberado.

Nuestros datos muestran que las personas que recibieron dos dosis de la vacuna no contagian el virus porque no se está liberando.

De acuerdo con datos de algunos informes, la vacuna de Rusia posee altos niveles de éxito en el combate contra el virus, por lo que existe una evidente falta de infectividad. Según determinados estudios, la Sputnik tiene un nivel de efectividad del 97,6 por ciento.

Por otro lado, hasta el momento no hay estudios que indiquen que esta vacuna posee efectos secundarios graves o de preocupación como lo ocurrido con AstraZeneca, Johnson & Johnson e incluso Pfizer. Esto no significa que no los posea, pero se trata de las reacciones adversas comunes como dolor en el brazo, cansancio, entre otras cosas.

