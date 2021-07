Covid-19 de 'avance': Conoce la nueva modalidad del virus y en qué circunstancias surge

Washington, Estados Unidos.- Después de la llegada de la variante Delta, considerada como la más contagiosa de las mutaciones conocidas, la comunidad científica tuvo que reaprender varias cosas del Covid-19 que creían que ya habían sido comprendidas y sistematizadas.

Un ejemplo de esta situación es que, anteriormente, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades Contagiosas de Estados Unidos, había declarado que era muy difícil que una persona completamente vacunada pudiera contagiar de Covid-19 a otras personas, sin embargo, esta postura cambió con la llegada de la variante Delta, ya que afirmaron que los nuevos datos demostraron que los pacientes infectados y vacunados podrían tener suficiente carga vírica en la nariz y garganta como para transmitirla a otras personas.

En contraste, pese a que las vacunas de Pfizer y Moderna mostraban un 95 por ciento de éxito y Johnson & Johnson contaba con un porcentaje del 72, esto no es garantía de inmunidad ante el virus, por lo que los especialistas comienzan a barajear la posibilidad de que alguien completamente vacunado podría adquirir la enfermedad, a esto se le llama Covid-19 de 'avance'.

Esta modalidad se presenta cuando las personas se contagian de Covid-19, pese a que ya habían obtenido la aplicación de sus vacunas al 100 por ciento.

Recientemente, la directora del CDC, Rochelle Walensk declaró que la situación se había tornado preocupante, por lo que actualizarían nuevamente su guía para pedir a las personas vacunadas que continúen usando las mascarillas aún en sitios cerrados.

Es lo suficientemente preocupante que sentimos que tenemos que actuar.

Covid-19 Breakthrough Infections in Vaccinated Health Care Workers | NEJM https://t.co/pohPU9jdoE — Vivek Subbiah, MD (@VivekSubbiah) July 29, 2021

Fuentes: Associated Press News, The New England Journal of Medicine