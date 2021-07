Descubre algunos hermosos y originales nombres para perros inspirados en el océano

Ciudad de México.- Ponerle un nombre a un perro es algo que no debe tomarse a la ligera, ya que debe tratarse de un comando corto, de esta manera, el can podrá asociarlo rápidamente a él. Algunos expertos piden que no rebase el límite de tres sílabas, de esta manera tendrá mayor éxito en aprenderlo.

Si recién adoptaste a uno y aún no sabes cómo llamarlo, puedes inspirarte en algunos nombres provenientes del mar o de algunos seres míticos relacionados con el océano, de esta manera tu cachorro se llamará de forma original y encantadora.

Arena

Coral

Estrella

Mar

Sango (significa colar en japonés)

(significa colar en japonés) Galia (significa ola en hebreo)

Perla

Ola

Concha

Isla

Merlín (significa fortaleza del mar)

(significa fortaleza del mar) Poseidón (dios griego del mar)

Como podrás ver, existen varios nombres con personalidad y carácter, dignos de tu hermosa mascota, sobre todo el de Poseidón, el imponente 'rey del mar' en la mitología griega.

No olvides que, si quieres enseñarle a tu perro su nombre, debes mostrarle una rica golosina cada ves que lo pronuncies, así el animal lo vinculará como algo positivo para él y asociará que debe acudir a ti cada vez que lo menciones.

