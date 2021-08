¡Alerta de moda! Estos pantalones te darán un 'outfit' ganador en otoño 2021

Ciudad de México.- La moda cambia todo el tiempo, incluso lo que se prevé que se convertirá en la sensación entre las 'fashionistas', puede terminar no siéndolo o en ocasiones, aquello a lo que no se le ve futuro, se convertiría en un ¡boom! en pocos meses.

Por esta razón no debería sorprenderte que, aquello que está de moda ahorita, podría no estarlo en otoño o al revés. Así que, no temas a adelantarte a las tendencias y échale un vistazo a los pantalones que impactarán la próxima temporada.

Ejemplo de ello, son los pantalones oversize, así es leíste bien, hasta hace un año, la ropa de tallas grandes no era algo permisible, sin embargo, tras la llegada de la pandemia, esto ha cambiado, así que no temas usarlos con una blusa ajustada o que se pueda fajar, para que tu prenda no pierda el equilibrio.

Por otro lado, si lo tuyo es lo arriesgado, puedes intentarlo con unos pantalones sintéticos con textura, estos fueron muy populares en la década de los 60 y recuerdan un poco a los usados en la obra de Vaselina por Olivia Newton-John al final de la película.

Pero si no quieres experimentar con el pasado y prefieres arriesgarte con lo moderno, podrías intentarlo con estos pantalones amplios acampanados y de abertura, no son recomendables para chicas de baja estatura, sin embargo lucen genial con ropa sastre.

Y tú, ¿te arriesgarías con estos atuendos?

Fuentes: Vogue, Instagram